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Футбол в России

СМИ: три российских клуба заинтересованы в приобретении футболиста "Милана" Лаксальта

На полузащитника претендуют "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар"

ТАСС, 16 мая. Московские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар" заинтересованы в приобретении уругвайского полузащитника итальянского "Милана" Диего Лаксальта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что представители 27-летнего футболиста уже контактировали со "Спартаком", а "Локомотив" и "Краснодар" готовы включится в борьбу за уругвайца.

Лаксальт является игроком "Милана" с 2018 года, первую часть текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, он провел в "Торино". В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одной результативной передачей.

Теги
Российский футбол
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