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Футбол в России

Футболисты "Урала" возобновят тренировки в конце следующей недели

В пятницу исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" возобновят тренировки после паузы из-за пандемии коронавируса в конце следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

"Команда начнет тренироваться в конце следующей недели. Думаю, что мы пройдем все тесты, все будет сделано", - сказал Иванов.

В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Ранее Иванов сообщал, что семь легионеров "Урала" находятся за пределами России.

"Мы хотим как можно быстрее привезти всех наших футболистов в распоряжение клуба. Но как это будет выглядеть, пока понимания нет. Мы не знаем, как будут летать самолеты из-за рубежа", - отметил Иванов.

После 22 туров "Урал" набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В первом после возобновления чемпионата матче команда из Екатеринбурга примет казанский "Рубин". Встреча запланирована на 21 июня.

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