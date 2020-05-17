"Бавария" обыграла "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 17 мая. Мюнхенская "Бавария" на выезде переиграла берлинский "Унион" со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Турнир возобновился в субботу после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Голы забили Роберт Левандовский (40-я минута, с пенальти) и Бенжамен Павар (80).

Матч первого круга завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1, голами также отметились Левандовский и Павар. Левандовский с 26 голами в 24 матчах лидирует в таблице бомбардиров чемпионата. 31-летний поляк четыре раза становился лучшим бомбардиром бундеслиги.

"Унион" проводил матч без главного тренера Урса Фишера, он вынужден находиться на карантине после поездки в Швейцарию. На 85-й минуте в составе "Униона" на поле появился 29-летний полузащитник Феликс Кроос, брат Тони Крооса, выступавшего за "Баварию" с 2010 по 2014 год.

"Бавария" в 12 последних матчах чемпионата одержала 11 побед, команда сохранила четырехочковый отрыв от дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 58 очков. "Унион" с 30 очками идет 12-м. В следующем туре "Бавария" 24 мая примет "Айнтрахт", "Унион" днем ранее сыграет на выезде с берлинской "Гертой". Тур завершится в понедельник матчем между "Вердером" и "Байером".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.