"Бавария" обыграла "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 17 мая. Мюнхенская "Бавария" на выезде переиграла берлинский "Унион" со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Турнир возобновился в субботу после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Голы забили Роберт Левандовский (40-я минута, с пенальти) и Бенжамен Павар (80).
Матч первого круга завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1, голами также отметились Левандовский и Павар. Левандовский с 26 голами в 24 матчах лидирует в таблице бомбардиров чемпионата. 31-летний поляк четыре раза становился лучшим бомбардиром бундеслиги.
"Унион" проводил матч без главного тренера Урса Фишера, он вынужден находиться на карантине после поездки в Швейцарию. На 85-й минуте в составе "Униона" на поле появился 29-летний полузащитник Феликс Кроос, брат Тони Крооса, выступавшего за "Баварию" с 2010 по 2014 год.
"Бавария" в 12 последних матчах чемпионата одержала 11 побед, команда сохранила четырехочковый отрыв от дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 58 очков. "Унион" с 30 очками идет 12-м. В следующем туре "Бавария" 24 мая примет "Айнтрахт", "Унион" днем ранее сыграет на выезде с берлинской "Гертой". Тур завершится в понедельник матчем между "Вердером" и "Байером".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|26
|18
|4
|4
|75-26
|58
|2
|Боруссия Д
|26
|16
|6
|4
|72-33
|54
|3
|Боруссия М
|26
|16
|4
|6
|52-31
|52
|4
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|5
|Байер
|25
|14
|5
|6
|45-30
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|36-31
|39
|7
|Фрайбург
|26
|10
|7
|9
|35-36
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|10
|5
|11
|35-46
|35
|10
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|11
|Герта
|26
|8
|7
|11
|35-48
|31
|12
|Унион
|26
|9
|3
|14
|32-43
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|25
|8
|4
|13
|39-44
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|26
|8
|3
|15
|36-55
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|24
|4
|6
|14
|27-55
|18
|18
|Падерборн
|26
|4
|5
|17
|30-54
|17