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Футбол в Германии

"Бавария" обыграла "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу

Встреча в Берлине завершилась со счетом 2:0
Роберт Левандовский EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE

ТАСС, 17 мая. Мюнхенская "Бавария" на выезде переиграла берлинский "Унион" со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Турнир возобновился в субботу после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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Голы забили Роберт Левандовский (40-я минута, с пенальти) и Бенжамен Павар (80).

Матч первого круга завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1, голами также отметились Левандовский и Павар. Левандовский с 26 голами в 24 матчах лидирует в таблице бомбардиров чемпионата. 31-летний поляк четыре раза становился лучшим бомбардиром бундеслиги.

"Унион" проводил матч без главного тренера Урса Фишера, он вынужден находиться на карантине после поездки в Швейцарию. На 85-й минуте в составе "Униона" на поле появился 29-летний полузащитник Феликс Кроос, брат Тони Крооса, выступавшего за "Баварию" с 2010 по 2014 год.

"Бавария" в 12 последних матчах чемпионата одержала 11 побед, команда сохранила четырехочковый отрыв от дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 58 очков. "Унион" с 30 очками идет 12-м. В следующем туре "Бавария" 24 мая примет "Айнтрахт", "Унион" днем ранее сыграет на выезде с берлинской "Гертой". Тур завершится в понедельник матчем между "Вердером" и "Байером".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария26184475-2658
2Боруссия Д26166472-3354
3Боруссия М26164652-3152
4Лейпциг26149363-2751
5Байер25145645-3047
6Вольфсбург26109736-3139
7Фрайбург26107935-3637
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм261051135-4635
10Кельн261031341-4733
11Герта26871135-4831
12Унион26931432-4330
13Айнтрахт Ф25841339-4428
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер24461427-5518
18Падерборн26451730-5417
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