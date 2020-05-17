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Шахматные турниры

Российский шахматист Дубов занял второе место на Мемориале Стейница

Победу одержал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен
Даниил Дубов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Даниил Дубов
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 17 мая. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем Мемориала Стейница в мужском зачете, россиянин Даниил Дубов занял второе место.

10 участников провели по 18 партий в блиц за три дня онлайн-турнира. В заключительный день Карлсен одержал три победы и трижды сыграл вничью.

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Норвежец набрал 12 очков из 18 возможных и обеспечил себе победу за тур до конца соревнований. Лидировавший после двух игровых дней Дубов в заключительный день потерпел три поражения подряд, одержал одну победу и две партии завершил вничью. В итоге он набрал 10 очков и пропустил вперед Карлсена.

Далее в таблице расположились россиянин Петр Свидлер (9,5 очка), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, американец Джеффри Сюн, вьетнамец Ле Куанг Льем (оба - по 9), китаец Бу Сянчжи, украинец Антон Коробов (оба - по 8,5), испанец Давид Антон Гихарро (7,5) и россиянин Александр Грищук (7).

Ранее в женском зачете Мемориала Стейница победу одержала россиянка Екатерина Лагно. Турнир был посвящен памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.

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