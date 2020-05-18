Сборная России по парусному спорту планирует провести сбор в Сочи в июне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту рассчитывает провести тренировочный сбор в Сочи в июне. Об этом ТАСС в понедельник рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции российские спортсмены не смогли провести тренировочные сборы в Европе, а с начала апреля были закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта.

"Точной информации нет, но в календарном плане на июнь у нас пока значится проведение сбора с 1 по 16 июня в Сочи. На данный момент не ясно, состоится он или нет. Минспорт разослал рекомендательное письмо с планом выхода из карантина, но все зависит от губернаторов регионов. Очень надеемся начать хоть как-то тренироваться в июне, но определенности нет", - отметила Иванова.

"Подготовка наших спортсменов начнется на базе "Юг-спорт" в Сочи. Централизованная подготовка сборной может стартовать еще позже, сначала, наверное, разрешат тренироваться по отдельности, проводить индивидуальные занятия. За границу мы сможем выехать не скоро, но после такого перерыва нам и не надо, сейчас стоит провести сборы в России", - пояснила собеседница агентства.

Главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту подчеркнула, что на данный момент нет абсолютной уверенности в том, что спортивный центр "Юг-Спорт" может начать работу и примет спортсменов уже в начале июня.

"Пока никто не может назвать точную дату открытия "Юг-Спорта", они рассчитывают, что смогут начать работу с 1 июня, но абсолютной уверенности нет. Сложностей много, одна из них - карантинные меры в регионах, например, в Краснодарском крае на данный момент еще действует карантин, и все прибывшие из других регионов страны должны пройти двухнедельную изоляцию. Но в то же время санатории и гостиницы с медицинскими лицензиями с 1 июня откроются, и "Юг-спорт" как раз подходит под это определение, у них есть лицензия, - сказала Иванова. - Еще один момент - все спортсмены перед сборами должны пройти УМО (углубленное медицинское обследование), а сейчас это довольно проблематично, ведь больницы перепрофилированы под борьбу с коронавирусной инфекцией".