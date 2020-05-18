Антидопинговая лаборатория в Париже возобновила работу после закрытия из-за коронавируса

ТАСС, 18 мая. Антидопинговая лаборатория в Париже, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса, возобновила работу. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что лаборатория работает с 14 мая. В настоящее время из-за коронавируса приостановлена работа 11 лабораторий - в Анкаре, Гаване, Лос-Анджелесе, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Риме и Блумфонтейне (ЮАР), а лаборатория в Монреале, также прекращавшая деятельность из-за пандемии, работает с 27 апреля.

В официальном списке WADA находятся 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили деятельность или временно были лишены аккредитаций по причинам, не связанным с распространением коронавируса. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли.