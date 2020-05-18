Нурмагомедов призвал жителей Дагестана оставаться дома во время праздника Ураза-байрам

ТАСС, 18 мая. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал жителей Дагестана соблюдать режим самоизоляции во время праздника Ураза-байрам. Об этом он заявил в Instagram.

Нурмагомедов сделал заявление после того, как коронавирус подтвердился у его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в московской больнице в тяжелом состоянии.

"У нас через пару дней будет Ураза-байрам, мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз, - сказал Нурмагомедов. - Пожалуйста, не ходите, совершайте дома праздничную молитву, не ходите в гости и к себе не принимайте. Очень тяжелое положение, у меня лично более 20 человек лежали в реанимации, очень много знакомых умерли. Взрослые люди очень тяжело переносят, это у молодых сильный иммунитет, а взрослые тяжело переносят, пожалуйста, подумайте о родителях, дедушках, бабушках, детях, соблюдайте требования врачей, сидите дома".