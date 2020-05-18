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Влияние коронавируса на спорт

Нурмагомедов призвал жителей Дагестана оставаться дома во время праздника Ураза-байрам

Чемпион UFC предостерег земляков от походов в гости
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал жителей Дагестана соблюдать режим самоизоляции во время праздника Ураза-байрам. Об этом он заявил в Instagram.

Нурмагомедов сделал заявление после того, как коронавирус подтвердился у его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в московской больнице в тяжелом состоянии.

"У нас через пару дней будет Ураза-байрам, мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз, - сказал Нурмагомедов. - Пожалуйста, не ходите, совершайте дома праздничную молитву, не ходите в гости и к себе не принимайте. Очень тяжелое положение, у меня лично более 20 человек лежали в реанимации, очень много знакомых умерли. Взрослые люди очень тяжело переносят, это у молодых сильный иммунитет, а взрослые тяжело переносят, пожалуйста, подумайте о родителях, дедушках, бабушках, детях, соблюдайте требования врачей, сидите дома".

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

В воскресенье министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике количество умерших от внебольничной пневмонии достигло 657 человек, еще 29 человек умерли с коронавирусом, среди умерших более 40 врачей и медицинских работников. Он также отметил, что в республике более 13 тыс. заболевших внебольничной пневмонией, из них у более чем 3 тыс. человек подтвержден коронавирус.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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