ФК "Тамбов" приступит к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Тамбов" начнут подготовку к возобновлению чемпионата России после получения результатов тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Мы вчера собрали команду на базе в Тамбове, сегодня они проходят тест на коронавирус, - сказал Худяков. - После этого потихоньку приступим к тренировкам. Когда придут анализы, будем тренироваться. Симптомов ни у кого нет".

16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.

Сезон РПЛ был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет три очка.