{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Заместитель министра спорта Азат Кадыров вошел в состав набсовета Универсиады-2023

Универсиада состоится в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года
Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 19 мая. Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров вошел в состав наблюдательного совета исполнительной дирекции Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в наблюдательный совет также вошли советник министра спорта РФ Светлана Миронова, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Универсиада состоится в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, соревнования пройдут по 18 видам спорта.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Дегтярев: государство будет постепенно уходить из российского профессионального спорта
Депутат считает, что первостепенной целью государства является развитие детско-юношеского и массового спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС