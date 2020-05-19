Заместитель министра спорта Азат Кадыров вошел в состав набсовета Универсиады-2023

ТАСС, 19 мая. Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров вошел в состав наблюдательного совета исполнительной дирекции Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в наблюдательный совет также вошли советник министра спорта РФ Светлана Миронова, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Универсиада состоится в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, соревнования пройдут по 18 видам спорта.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.