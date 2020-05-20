Футбол на скорости 80 км/ч. Что такое мотобол и почему он так популярен в России

Точно неизвестно, кому именно пришло в голову погонять мяч, сидя на мотоцикле, но произошло это историческое событие во Франции. Именно там в 1930-х годах возник мотобол, а после начал шествие по Европе, захватив Голландию, Францию, Великобританию, Болгарию и, наконец, СССР. В Советском Союзе мотобол, как и весь автомотоспорт, оказался в ведении ДОСААФ. "Расцвет мотобола в СССР приходится на 1980-е годы, — вспоминает Геннадий Миць. — На тот момент в стране было около 300 команд, мотоболом занимались в каждой республике. В каждой деревне, где существовал ДОСААФ, были секции и мотобола, и мотокросса. Это был обычный, распространенный спорт, как сейчас футбол или хоккей".

Будущий чемпион Европы начал приобщаться к мотоспорту с раннего детства, как сейчас происходит с хоккеистами и фигуристами. "Мне немного повезло, отец был связан с мототехникой, работал механиком. Приучал меня ко всему этому уже лет с трех. Жили мы в Полтаве, где была одна из самых сильных советских мотобольных школ, взрослая команда выступала в Высшей лиге, — рассказывает собеседник ТАСС. — На базе ДОСААФ были все виды — картинг, автокросс, мотокросс, мотобол, спидвей и так далее. Два раза в год проходил набор, приходило в общем счете по 150 человек, которых потом распределяли по разным видам спорта". В момент расцвета мотобола в СССР существовало несколько лиг — юниорские, республиканские первенства, Высшая лига всесоюзного уровня. Тогда этот вид спорта воспринимался как обычная секция, после которой некоторые выбирали профессиональный спорт, а другие просто укрепляли здоровье и приобретали полезные навыки, например умение самостоятельно разобраться в механизмах мотоцикла.

Описание Первенство СССР по мотоболу, 1987 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Из каждого набора ДОСААФ в мотоболе оказывалось по 30−40 ребят, на спортивные достижения настраивалось всего по несколько человек, остальные занимались в удовольствие. В целом — как и сейчас в любом развитом виде спорта, — поясняет Миць. — Думаю, мы застали лучшие времена развития мотобола. Заниматься могли любые дети, независимо от заработка их родителей, все было бесплатно, существовала массовость. Мотоциклы предоставляла школа и ДОСААФ, а лет с 14 мне даже платили небольшую стипендию". Как у вратарей отняли мотоциклы Если описать мотобол совсем простыми словами, то это симбиоз футбола, хоккея и мотоспорта. Всего в заявке мотобольной команды на матч может быть до десяти человек, обычно это два вратаря и восемь полевых игроков. Во время матча на поле по пять спортсменов от каждой команды — один вратарь и четыре мотоциклиста. "Игровые амплуа — нападающий, защитник — у нас есть, но вид спорта очень динамичный, так что можно сказать, что полевые игроки сейчас универсальные, — поясняет Геннадий. — Существуют разные тактики, например, по советской школе мы играем 2−2, когда два человека двигаются по ходу атаки, а еще два — навстречу. А европейцы обычно всей командой играют по ходу атаки".

Европейский и российский мотобол отличаются друг от друга не только тактическими схемами, но и нюансами правил, и даже временными отрезками игры. По европейскому регламенту матч длится четыре периода по 15 минут, в российских играх обычно действовал хоккейный формат — три периода по 20 минут. Встречи чемпионатов Европы проходят по европейскому регламенту, поэтому и в России постепенно переходят на такой формат, чтобы лучше распределить силы, быть более привычными к такому ритму матча. Играют в мотобол на поле стандартного футбольного размера, правда вместо газона — либо асфальтированное, либо гаревое покрытие. Ворота футбольные, а вот разметка слегка отличается. Например, вратарская зона представляет собой полукруг диаметром около 5,5 м. "Полевым игрокам на мотоциклах нельзя заезжать в эту зону, а вратарям, соответственно, из нее выходить. Это правило придумано в целях безопасности, чтобы не было контакта", — поясняет собеседник агентства.

Описание Вратарь на мотоцикле, 1963 год © Фотохроника ТАСС

Если поискать архивные записи мотобольных матчей, то можно увидеть, что вратари, как и полевые игроки, раньше были на мотоциклах. "Не знаю, кто придумал изначально посадить вратарей на мотоциклы, но выглядело это довольно чудно, — смеется Миць. — Ну как можно так ловить мяч? Были еще дурацкие правила, что когда вратарь ловит мяч, то должен непременно касаться мотоцикла. Потом им разрешили отпрыгивать от мотоцикла, но не больше чем на 1 м. Что тоже странно, неясно, как это вообще измерять. И при этом мотоцикл у вратаря непременно должен был работать, нельзя было просто какой-нибудь велосипед в ворота положить. Потом, к счастью, здравый смысл победил, вратарям разрешили играть пешком". Мотоцикл вместо клюшки Спортивную экипировку специально для мотоболистов не выпускают, так что спортсмены заимствуют элементы защиты и одежды из других дисциплин. "Получается сборная солянка. Это жесткие ботинки, которые сейчас выпускают некоторые маленькие мастерские, штаны и майки для мотокросса, налокотники и наколенники — из хоккея, — рассказывает Миць. — Шлемы мы берем для мототриала, чтобы лучше был обзор, в мотокроссовых играть неудобно".

Экипировка вратарей сильно отличается от полевых игроков тем, что практически отсутствует. Даже беглого взгляда на фотографии с игры достаточно, чтобы заметить, что вратари играют практически в том же виде, что и их футбольные коллеги. "Вратари в любом виде спорта — люди особенные, у нас не исключение. Вратарям тут достается, это правда. Мяч в мотоболе больше футбольного плюс сила удара, инерция мотоцикла — получается довольно устрашающе. Я бы вот в ворота никогда бы не встал, — признается Миць. — Из всей защиты у них — вратарские перчатки и облегченный шлем, да более мягкое покрытие во вратарской зоне, чтобы было удобнее прыгать". "Играем мы мячом, диаметр которого около 33 см. Когда он новый и сухой, то весит в районе 1 кг, но стоит ему немного потереться по асфальту, то стирается защитный слой, и в дождь мяч становится уже гирей килограмма в три. По нему и бить-то тяжело, колени страдают, вот вратарям тем более не завидую", — рассказывает собеседник ТАСС.

Описание Сборная России по мотоболу © Михаил Терещенко/ТАСС

Основное отличие от футбола, конечно, наличие мотоциклов. За основу тут взяты мотоциклы для кросса, дополненные защитными элементами, все-таки вид спорта контактный, и приспособлениями для ведения мяча. "Мотоцикл у нас подгоняется индивидуально под каждого игрока, в том же мотокроссе это менее выражено, — пояснил Миць. — Например, у нас есть специальные дуги для того, чтобы водить мяч, но при этом кто-то водит мяч левой ногой, а кто-то правой. В большинстве случаев мотоциклы у нас клубные, купить себе личный мотоцикл и ездить на нем, конечно, не запрещено, но не очень принято. По-хорошему, игрока полностью содержит клуб, выплачивает зарплату, обеспечивает спортивным инвентарем. Мотоцикл — как раз инвентарь, он и по документам так записан, это как клюшка у хоккеистов или мяч для футбола". Согласно наблюдениям спортивных специалистов, футболисты во время матча могут выдать отрезок с ускорением примерно 30 км/ч. Кажется, в мотоболе тогда должны быть совсем космические цифры. "Честно говоря, я даже не задавался вопросом, на какой скорости мы играем, — смеется Геннадий. — У нас самый быстрый вид спорта, потому что технический. Быстрые остановки, быстрые старты. Наверно, до 80 км/ч в определенных моментах скорость доходит, но, понятно, что не вся игра в таком темпе". Почему самые смелые — судьи За соблюдением правил во время мотобольного матча следит бригада судей, обычно это бывшие мотоболисты и чаще всего почему-то именно вратари. По европейскому регламенту на одном матче работают четыре человека — двое полевых и двое за боковой линией поля, в России допускается проведение встреч при двух-трех судьях.

Описание Судья во время мотобольного матча © Михаил Терещенко/ТАСС

"Арбитры работают в простой футбольной форме — футболка, трусы и гетры, так и бегают между мотоциклами. Конечно, под колеса они не лезут, но мы иногда шутим, что на судей тоже пора бы шлемы надеть, — рассказывает Миць. — Я два раза попробовал побыть судьей на тренировках и могу сказать, что это реально страшно. Редко, но бывают случаи, когда сбивают судей, случаются травмы, мое мнение — хотя бы легкие хоккейные шлемы на них все-таки должны быть". За нарушение правил в мотоболе предусмотрены штрафные санкции. "В данный момент существует три карточки — желтая, зеленая и красная. За зеленую карточку игрока удаляют на две минуты, за желтую — на пять, а за красную — до конца игры, — рассказал собеседник агентства. — Сейчас хотят ввести еще одну карточку, чтобы в случае серьезных нарушений игрок не просто покидал поле до конца встречи, но и автоматически получал дисквалификацию".

Правила по штрафным карточкам тоже немного отличаются в европейской и российской версиях. В российских матчах существует право замены игрока, по истечении пяти минут после получения игроком красной карточки команды снова играют в равном составе, хотя удаленный игрок на поле в этом матче больше не появится. По европейским правилам после получения красной карточки одним из игроков команда доигрывает матч в меньшинстве. "Да, в Европе даже если ты в первом периоде на второй минуте получил красную, то команда всю игру будет доигрывать втроем, — поясняет Миць. — Но постепенно мы все приходим к европейским правилам. За что можно получить карточку? Зеленую — за незначительные и неспециальные нарушения, желтую — уже за систематическую грубость, а красную — за драку или очень грубое нарушение". Замены игроков в мотоболе, как в хоккее, не ограничены. Порой замены являются вынужденными — из-за травмы игрока или поломки мотоцикла. "Замена из-за поломки техники может пройти и без остановки матча, игру останавливают только в том случае, если поломка очень серьезная и игрок не может самостоятельно убрать мотоцикл с поля. В таких случаях чаще всего меняется и игрок, и мотоцикл. Но бывают ситуации, когда игрок просто меняет мотоцикл и возвращается в игру уже на другом", — рассказал собеседник ТАСС. Спорт Европы и малых городов В России на данный момент существует шесть мотобольных клубов. Новые команды появляются, но порой держатся лишь на протяжении нескольких сезонов. Раз в год проходит розыгрыш Кубка России, также есть регулярный чемпионат страны. "Кубок России обычно проходит в одном городе, куда съезжаются все команды, и там по круговой системе проводят турнир. У нас довольно затратный, технический вид спорта, требующий больших расходов на транспортировку мотоциклов. Бывает, что какая-то команда, например, участвует в Кубке России, а в первенстве страны не играет, — отмечает Миць. — Чемпионат России проходит как обычный полноценный турнир — по две игры с каждым соперником, на выезде и дома".

Раньше мотобол развивался в основном в столицах советских республик и крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. Сейчас центры мотобола переехали из столиц в города поменьше. "Мотобол сейчас даже называют спортом малых городов, — рассказывает собеседник агентства. — В Московском регионе центр мотобола — город Видное, во Владимирской области — Ковров, есть команды из Ставропольского края, Краснодарского края, там они в основном существуют в станицах". Главный международный турнир в мотоболе — это ежегодный чемпионат Европы. Участников с других континентов пока нет, поэтому статус континентального чемпиона на данный момент является высшим спортивным достижением. Российская сборная — самая титулованная команда за всю историю турнира, который проходит с 1986 года. Россияне завоевывали титул 21 раз и являются действующими чемпионами Европы.

Описание Геннадий Миць © Личный архив Геннадия Мица