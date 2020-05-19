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Евро-2020

СМИ: УЕФА отложил заседание исполкома из-за отсутствия гарантий проведения Евро от Лондона

Организация объявила о переносе исполкома в понедельник
Описание
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 19 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес заседание исполкома, так как Лондон пока не предоставил гарантий проведения матчей чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2021 года. Об этом сообщает издание The Times.

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О переносе заседания исполкома с 27 мая на 17 июня было объявлено в понедельник, в качестве причины указывались появившиеся в связи с переносом Евро-2020 вопросы относительно некоторых арен. Города-организаторы к определенному сроку должны подтвердить намерения принять матчи турнира.

По информации The Times, Лондон не откажется от матчей чемпионата Европы, задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На "Уэмбли" в Лондоне запланировано семь матчей чемпионата, в том числе два полуфинала и финал. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы. 

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Евро-2020
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