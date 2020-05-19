Матчи чемпионата Словении по футболу возобновятся 5 июня

ЛЮБЛЯНА, 19 мая. /ТАСС/. Футбольный союз Словении принял решение о возобновлении матчей чемпионата страны по футболу, приостановленного в начале марта, с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается в заявлении федерации, все матчи пройдут в полном соответствии с рекомендациями Национального института общественного здоровья. Это фактически означает запрет на присутствие зрителей, так как на сегодняшний день в стране разрешены массовые мероприятия с присутствием не более 50 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1 467, умерли 104 человека. Большая часть заразившихся находится на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами.

Режим карантина для предотвращения распространения коронавируса ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, власти ограничили въезд на территорию страны из-за рубежа. 30 марта вступил в силу запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины - поездка на работу, уход за тяжелобольными родственниками, визит к врачу.

В связи с постепенным улучшением эпидемической ситуации в конце апреля словенские власти начали постепенное смягчение ограничительных мер. Премьер-министр республики Янез Янша объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране 15 мая, теперь границы Словении открыты для всех жителей ЕС. Снова работают рестораны, магазины и другие предприятия сферы услуг. Также был отменен запрет на поездки между регионами страны без уважительной причины.