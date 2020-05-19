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Выборы президента IIHF пройдут на конгрессе в Петербурге в сентябре 2021 года

Срок полномочий Рене Фазеля будет продлен на один год
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Санкт-Петербурге состоится в сентябре 2021 года, в его рамках пройдут перенесенные выборы президента организации. Об этом ТАСС рассказал глава IIHF Рене Фазель.

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Ранее во вторник вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил ТАСС, что полугодовой конгресс организации не состоится осенью 2020 года в Петербурге. Таким образом, срок полномочий Фазеля будет продлен на год. Это решение должно быть утверждено на ближайшем конгрессе IIHF, который пройдет в режиме онлайн 10 июня.

"Следующий сезон станет большим вызовом, и для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжелый момент для всех международных федераций. Но это еще и очень интересное время, я уверен, что мы победим", - добавил президент IIHF.

Фазелю 70 лет, он бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил, что не будет выдвигать кандидатуру на новый срок. В мае из-за пандемии коронавируса не состоялся чемпионат мира по хоккею.

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Фазель, РенеВлияние коронавируса на спорт
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