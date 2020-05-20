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В футбольном клубе ЦСКА не выявлены случаи заражения коронавирусом

Иностранные футболисты, возвращение которых ожидается до конца недели, сдадут тесты сразу по прибытии в Москву
Футболисты ЦСКА Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Все тесты на коронавирус футболистов, тренерского штаба и административного персонала московского ЦСКА показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Все армейские игроки, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали тесты на COVID-19. Все результаты - отрицательные", - говорится в сообщении.

Иностранные футболисты, возвращение которых ожидается до конца недели, сдадут тесты сразу по прибытии в Москву.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. На данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом среди футболистов, инфицированы перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, защитники казанского "Рубина" Константин Плиев и московского "Динамо" Роман Евгеньев.

Чемпионат России был приостановлен после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. ЦСКА находится на пятой позиции, набрав 36 очков. Лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга, на счету которого 50 очков.

 

Теги
Российский футболВлияние коронавируса на спорт
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