УЕФА находится на связи с Лондоном по вопросу подготовки к Евро-2020

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится на связи с организационным комитетом матчей чемпионата Европы в Лондоне по вопросу подготовки города к турниру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"УЕФА находится на связи со всеми двенадцатью городами-организаторами. Дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время", - сообщили в пресс-службе.

Во вторник издание The Times сообщило, что УЕФА перенес заседание исполкома организации с 27 мая на 17 июня из-за того, что Лондон не предоставил гарантий проведения матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года чемпионата Европы. О переносе заседания исполкома было объявлено 18 мая, в качестве причины указывались появившиеся в связи с переносом турнира вопросы относительно некоторых арен. По данным газеты, Лондон не откажется от матчей чемпионата Европы, задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей. Кроме того, должны быть урегулированы вопросы относительно отмены запланированных на "Уэмбли" на июнь и июль 2021 года концертов и матчей низших футбольных лиг Англии.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На "Уэмбли" в Лондоне запланировано семь матчей чемпионата, в том числе два полуфинала и финал. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.