Гейджи считает, что поединок с ним на данный момент не беспокоит Нурмагомедова

ТАСС, 21 мая. Поединок с Дастином Гейджи - последнее, что на данный момент беспокоит чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение высказал Гейджи, комментарий которого приводит газета Daily Mail.

Ранее стало известно, что отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов в тяжелом состоянии находится в одной из больниц Москвы. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Я даже не могу представить себя на его месте. Этот бой последнее, что у него сейчас на уме. Пройдет время и все прояснится. Я хочу провести этот поединок, я заработал право на него", - сказал Гейджи.

В ночь на 10 мая Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). После этого спортсмен получил титул временного чемпиона организации в легком весе и право побороться с Нурмагомедовым за обладание поясом на постоянной основе.

В активе Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил. Гейджи провел 24 поединка. На его счету 22 победы и два поражения. По предварительной информации, бой между ними состоится осенью.