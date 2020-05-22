Российские синхронистки и фигуристки сразятся в онлайн-турнире по берпи

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представительницы сборных России по синхронному плаванию и фигурному катанию 27 мая примут участие в онлайн турнире по берпи - втором в сезоне "Домашней суперлиги", созданной во время самоизоляции в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

В команду синхронисток вошли олимпийские чемпионки Алла Шишкина и Мария Шурочкина, чемпионки мира Полина Комар и Вероника Калинина, в команду фигуристок - чемпионки Европы Виктория Синицина (танцы на льду), Софья Самодурова (одиночное катание), Александра Бойкова (парное катание) и чемпионка мира среди юниоров Анастасия Мишина (парное катание). Главным судьей "Домашней суперлиги" стал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Берпи - универсальное упражнение, сочетающие прыжок, планку и отжимание. Упражнение включает в работу все группы мышц и быстро поднимает пульс до зоны жиросжигания, поэтому является одним из самых рекомендуемых для тренировок в режиме самоизоляции. Каждая из спортсменок постарается выполнить максимальное количество берпи за одну минуту. Победителем станет команда, которая суммарно сделает большее количество повторений.

"Первый онлайн-турнир по берпи, прошедший в конце апреля, мы сделали вместе с лидерами 16 видов спорта. На этот раз вместе с "Телеспорт Медиа" и федерациями презентуем командный онлайн-турнир с участием спортсменок-красавиц, представляющих одни из самых успешных и зрелищных видов спорта - фигурное катание и синхронное плавание, - рассказал Брюсов. - Онлайн-соревнования предваряют поэтапное возвращение большого спорта к тренировочному процессу, и я уверен, что уже совсем скоро мы увидим спортсменов на аренах и будем гордиться их новыми победами".

Победителем первого турнира "Домашней суперлиги" стала четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина, выполнив 43 берпи за одну минуту. По 42 раза сделали упражнение сразу четыре спортсменки - призер Олимпиады-2016 по борьбе Валерия Коблова, призер чемпионата мира по сноуборду Наталья Соболева, призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова и призер этапа Кубка мира по скелетону Юлия Канакина. Мужской турнир выиграл обладатель Кубка европейских наций по вольной борьбе Мурад Нухкадиев (41), второе место занял олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян (38), третье - двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов (37). Трансляция первого турнира в онлайне набрала 1,2 млн просмотров.