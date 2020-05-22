Капитаны команд и баскетбольная Евролига обсудят сценарии окончания сезона 23 мая

Ранее стало известно, что руководство Евролиги примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 на совете организации 25 мая.

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига организовала встречу капитанов команд - участниц турнира, чтобы рассказать возможные сценарии окончания сезона, конференция пройдет в субботу. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе турнира.

"В субботу состоится организованная Евролигой онлайн-встреча игроков. Лига пригласила капитанов и по одному ветерану из участвующих команд. Мы объясним сценарии всем 18 клубам Евролиги и 8 клубам из Еврокубка. Также будет участвовать президент турнира Жорди Бертомеу и другие представители", - рассказали в пресс-службе.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

Ранее Бертомеу заявлял, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.