Forbes: теннисистка Осака за год заработала рекордные для женского спорта $37,4 млн

ТАСС, 22 мая. Японская теннисистка Наоми Осака за последний год заработала рекордные для женского спорта $37,4 млн. Об этом сообщает издание Forbes.

22-летняя Осака на $1,4 млн превзошла предыдущий рекорд, установленный американской теннисисткой Сереной Уильямс. Третье место по этому показателю занимает завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова ($29,7 млн).

Осака занимает 29-е место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Уильямс располагается на 33-й строчке. Впервые с 2016 года в список вошли две женщины, полный рейтинг по итогам прошедшего года будет представлен на следующей неделе.

Японка занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе пять титулов WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года.