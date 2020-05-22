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Массовый спорт

Первое заседание рабочей группы по цифровизации спорта прошло в Минспорте РФ

В ходе заседания были заслушаны выступления спортивных руководителей регионов, представителей спортивных федераций и IT-сообщества

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ провело первое заседание рабочей группы ведомства по цифровой трансформации физической культуры и спорта под руководством заместителя министра спорта Андрея Сельского.

"Приоритеты сегодня сдвигаются, - отметил в ходе заседания Сельский. - Сегодня стало важно получать оперативную информацию с мест, но пока еще ее не все могут предоставить, и спортивная сфера в этом отношении не исключение. У нас есть очевидные проблемы со скоростью передачи и получения данных, со сводом отчетности, нет единых и централизованных сервисов для граждан, госуслуг, единых реестров, и это приводит к определенным издержкам, а это несовместимо со временем, в котором мы живем".

Сельский отметил, что с цифровой трансформацией Министерство спорта входит в стратегию, рассчитанную до 2030 года.

В ходе заседания были заслушаны выступления спортивных руководителей регионов, представителей спортивных федераций и IT-сообщества. В рабочую группу вошли представители Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского футбольного союза, представители Федерального медико-биологического агентства, министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов, представители "Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Департамента спорта города Москвы и спортивных федераций.

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