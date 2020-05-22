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Футбол в России

Тесты игроков и персонала ФК "Тамбов" на коронавирус дали отрицательные результаты

Сезон РПЛ возобновится 21 июня
Футболисты "Тамбова" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты "Тамбова"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию игроков, тренеров и персонала футбольного клуба "Тамбов" дали отрицательные результаты. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) продлил паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Все игроки, персонал и тренеры здоровы, все тесты показали отрицательные результаты. У нас только сегодня прилетает из Грузии Гиорги Шелия (вратарь "Тамбова" - прим. ТАСС) , он пройдет изоляцию и будет протестирован", - сказал Худяков.

Сезон РПЛ был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Российский футбол
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