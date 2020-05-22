Член Зала славы баскетбола и бывший тренер "Юты" Слоун умер в возрасте 78 лет

ТАСС, 22 мая. Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта Джаз" Джерри Слоун скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причиной смерти специалиста стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона и деменцией.

"Джерри Слоун всегда будет синонимом "Юты Джаз". Он всегда будет частью команды и нашей организации. Мы вместе с его семьей, друзьями и поклонниками оплакиваем его потерю. Мы благодарны за то, чего он добился в "Юте", и за десятилетия преданности и упорной работы в клубе", - говорится в заявлении "Юты".

Слоун тренировал "Юту" с 1988 по 2011 год, одержав с командой 1223 победы. "Юта" в 20 из 23 сезонах выходила в плей-офф и дважды принимала участие в финале НБА (1997, 1998). Слоун является членом Зала славы баскетбола. С 2001 по 2011 год под его руководством выступал россиянин Андрей Кириленко, ныне занимающий должность президента Российской федерации баскетбола.

В качестве игрока Слоун выступал за "Балтимор" и "Чикаго". После завершения игровой карьеры в 1976 году Слоун возглавил "Чикаго", который тренировал с 1979 по 1982 год.