Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили освобожден после выплаты залога

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, задержанный по обвинению в избиении бывшей супруги, вышел на свободу после выплаты 100 тыс. лари (около 31 тыс. долларов), которые ему назначил суд в качестве залога. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил адвокат спортсмена Малхаз Салакая.

Между тем семья Басилашвили распространила заявление, в котором категорически отрицает факт избиения теннисистом своей бывшей супруги Нелли Дорокашвили. "Мы с полной ответственностью заявляем, что информация о насилии не соответствует действительности, и нет никаких улик, доказывающих подобное. Это не первый случай, когда бывшая супруга Николоза Нелли Дорокашвили пытается нанести моральный, финансовый и репутационный ущерб Николозу и его семье", - сказано в заявлении. Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили назначено на 16 июля.

Генпрокуратура Грузии в воскресенье сообщила о задержании Басилашвили за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка. По данным следственного органа, инцидент произошел в Тбилиси в районе Авчала. В отношении теннисиста возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи" УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем трех турниров АТР.