Международный союз велосипедистов получил от WADA допинговые дела российских спортсменов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговые дела российских спортсменов, которые были открыты после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UCI.

WADA 30 апреля сообщило о завершении проверки данных 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований. В том числе информация по 145 атлетам, с чьими данными, как утруждает WADA, проводились манипуляции.