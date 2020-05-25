СМИ: футболист "Милана" Ибрагимович получил травму во время тренировки

ТАСС, 25 мая. Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович получил мышечное повреждение по ходу тренировочного процесса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

Швед был вынужден прервать тренировку. Степень серьезности травмы будет определена по итогам медицинского обследования. В клубе опасаются, что 39-летний игрок может выбыть на долгий срок. Ранее из-за аналогичной травмы футболист пропустил ряд матчей с января по февраль.

Действующее соглашение Ибрагимовича с "Миланом" рассчитано до 30 июня 2020 года, в текущем сезоне он провел 10 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Ранее нападающий уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта. В воскресенье министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что национальное первенство может продолжиться 13 или 20 июня. Принятие окончательного решения ожидается 28 мая. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, "Милан" с 36 очками идет седьмым.