KNVB отклонил просьбу АЗ о пересмотре результатов чемпионата Нидерландов по футболу

ТАСС, 26 мая. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение отклонить просьбу клуба АЗ о пересмотре итоговых результатов чемпионата страны сезона-2019/20, завершенного досрочно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Чемпионат Нидерландов был досрочно завершен 24 апреля из-за пандемии коронавируса. Было принято решение не определять победителя турнира, а также распределить путевки в еврокубки согласно местам в турнирной таблице. Первое место занял "Аякс", который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, финишировавший вторым АЗ начнет со второго квалификационного раунда главного еврокубка. "Фейенорд" примет участие в групповой стадии Лиги Европы, ПСВ и "Виллем II" - во втором квалификационном раунде.

При этом "Аякс" и АЗ набрали одинаковое количество - по 56. Однако клуб из Амстердама опередил соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Руководство АЗ не согласилось с решением KNVB и отправило письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой пересмотреть результаты. В обеих очных играх команд в сезоне победу одерживал АЗ (1:0, 2:0).

"УЕФА сообщил KNVB о полученном от АЗ письме и отправил его нам. Наша организация уведомила клуб о том, что ничего не будет изменено. KNVB определял представителей страны в еврокубках по трем критериям - прозрачность, объективность и спортивное мастерство. Есть турнирная таблица, "Аякс" в ней находится на первом месте, так и останется", - сказал глава KNVB Яп Паулсен.