Рижский клуб КХЛ "Динамо" пока не подписал соглашения со спонсорами

МОСКВА, 26 мая /ТАСС/. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" пока не договорился со спонсорами, из-за чего не может начать предметных переговоров с кандидатами на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

16 мая Савицкис сообщил ТАСС, что вопрос со спонсорами и бюджетом клуба на следующий сезон может быть решен со дня на день. Предыдущий тренерский штаб клуба во главе с Гиртсом Анкипансом был отправлен в отставку в начале марта после того, как "Динамо" не попало в плей-офф, заняв предпоследнее место в Западной конференции.

"Ведется совместная работа, мы пытаемся найти и подписать соглашения со спонсорами. Это очень тяжелая работа, она еще не завершена, - сказал Савицкис. - Пока у меня не будет конкретных договоров, мы не можем двигаться дальше. Вместе с тем мы работаем и смотрим рынок тренеров и игроков, но пока без конкретики".

"Мы знаем, какие тренеры и игроки доступны, знаем их возможности, идет работа. Если у нас будет подписан договор со спонсорами, тогда мы начнем работать конкретно. Пока ждем", - добавил собеседник агентства.

Ранее Савцкис сообщил ТАСС, что клуб рассматривает шесть кандидатур на пост главного тренера. "Сейчас у нас осталось уже четыре кандидата на пост главного тренера. Среди них есть как латвийские, так и зарубежные специалисты", - сказал Савицкис.

Высшим достижением в КХЛ "Динамо" был выход в 1/4 финала в 2010 и 2011 годах. В последний раз "Динамо" принимало участие в плей-офф в 2014 году.