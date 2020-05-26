Победительница Кубка мира Демидова вошла в состав сборной РФ по хафпайпу на новый сезон

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская фристайлистка Валерия Демидова включена в состав сборной России по хафпайпу на предстоящий сезон. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России.

Полностью состав сборной России по хафпайпу выглядит следующим образом: Валерия Демидова, Александра Глазкова, Ярославна Мунтян, Роман Егоров и Федор Муралев. В резерв включены Дарья Таталина, Леонид Фролов и Вячеслав Аверин. Старшим тренером сборной является Петр Кордюк.

Демидовой 20 лет, по итогам минувшего сезона она стала первой в истории россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в хафпайпе. Она поднималась на пьедестал по итогам четырех из пяти этапов прошлого сезона.