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Зимние олимпийские виды спорта

Победительница Кубка мира Демидова вошла в состав сборной РФ по хафпайпу на новый сезон

В основной состав вошли пять спортсменов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская фристайлистка Валерия Демидова включена в состав сборной России по хафпайпу на предстоящий сезон. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России.

Полностью состав сборной России по хафпайпу выглядит следующим образом: Валерия Демидова, Александра Глазкова, Ярославна Мунтян, Роман Егоров и Федор Муралев. В резерв включены Дарья Таталина, Леонид Фролов и Вячеслав Аверин. Старшим тренером сборной является Петр Кордюк.

Демидовой 20 лет, по итогам минувшего сезона она стала первой в истории россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в хафпайпе. Она поднималась на пьедестал по итогам четырех из пяти этапов прошлого сезона.

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Зимние олимпийские виды спорта
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