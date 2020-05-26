Кордюк: победа фристайлистки Демидовой в Кубке мира придаст ей уверенности в новом сезоне

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская фристайлистка Валерия Демидова будет усложнять программу в новом сезоне, но победа в общем зачете Кубка мира прошлого сезона должна придать спортсменке уверенности. Такое мнение ТАСС во вторник высказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "хафпайп" Петр Кордюк.

Демидова стала первой в истории россиянкой, выигравшей общий зачет Кубка мира в хафпайпе. Она поднималась на пьедестал по итогам четырех из пяти этапов прошлого сезона. Во вторник стал известен состав российской сборной на предстоящий сезон, помимо Демидовой, в него вошли Александра Глазкова, Ярославна Мунтян, Роман Егоров и Федор Муралев.

"У нас есть конкретные задачи, которые мы определяем для спортсмена, и не всегда это - занимать первое место на каждом соревновании, - отметил Кордюк. - Думаю, что в этом сезоне мы справимся со всеми нюансами, в том числе и психологическими, и будем эти задачи выполнять. В прошлом году для Демидовой такой задачей была победа в общем зачете Кубка мира, мы это сделали. Думаю, в этом сезоне Лера должна быть более уверена в себе, она набралась опыта и вернулась в лидеры после серьезной травмы".

"Самый важный старт следующего года - это чемпионат мира, но, конечно, мы нацелены на успешное выступление на Олимпийских играх, - продолжил тренер. - Посмотрим, как будут идти подготовка и соревновательный период этого сезона, подумаем, что включить в программы Демидовой к чемпионату мира, не исключаю, что это будет не сильно усложненная программа по сравнению с прошлым годом, если подготовка пойдет не так, как мы планируем".

Кордюк отметил, что в программе спортсменки будут более сложные трюки. "Мы готовили их еще в завершившемся сезоне, просто не показывали. Но наши конкуренты тоже не сидят на месте и будут усложняться, так что говорить о том, что мы очень сильно оторвемся от остальной группы спортсменов, не стоит", - заключил собеседник ТАСС.