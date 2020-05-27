Каменский: российским игрокам не стоит спешить с подписанием контрактов с клубами НХЛ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российским игрокам, планировавшим продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не стоит спешить с подписанием контрактов, им следует рассмотреть возможность остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Во вторник НХЛ приняла решение доиграть текущий сезон в формате плей-офф из 24 команд. Комиссар лиги Гэри Беттмэн также заявил, что следующий сезон может начаться в январе. Несколько российских игроков, в частности Кирилл Капризов и Илья Сорокин, не стали подписывать новые контракты с клубами КХЛ и намеревались продолжить карьеру в НХЛ. В случае перехода в НХЛ игроки могут лишиться игровой практики до января.

"Я затрудняюсь ответить, что делать игрокам в такой ситуации, сам никогда в ней не оказывался. Думаю, что если контракт в НХЛ уже подписан, то клубы не дадут расторгнуть его. А если еще не подписан, то есть смысл не спешить, подумать и договориться с командой КХЛ. Ситуация тяжелая, все будет зависеть от персонального выбора каждого игрока", - отметил Каменский.

КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей со следующего сезона. "Потолок уже определили, он жесткий. Никто никого не будет выводить. Если игрок подписал контракт с клубом НХЛ, то у него уже есть заработная плата, он будет получать деньги", - подчеркнул Каменский.

Собеседник агентства отметил, что рад факту продолжения сезона в НХЛ. "Очевидно, что НХЛ проработала все детали и вместе с профсоюзом игроков пришла к оптимальному решению, оно новое, посмотрим, как все будет выглядеть. Возобновление хоккея - это здорово для болельщиков, игроков и бизнеса. Думаю, что будет серьезная, напряженная борьба и интересный плей-офф из 24 команд", - сказал Каменский.