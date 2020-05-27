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Зимние олимпийские виды спорта

Внеочередные выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 11 июля

Действующим президентом СБР является Владимир Драчев
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Внеочередная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой состоятся выборы президента и членов правления организации, пройдет 11 июля, дата была утверждена правлением в среду. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

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Решение о проведении внеочередной конференции было принято большинством членов правления еще в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с действующим президентом СБР Владимиром Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

Драчев выступил против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной страны и не подал их кандидатуры на согласование в Министерство спорта РФ.

В среду правление пересмотрело этот вопрос, было решено предложить на должности старших тренеров Михаила Шашилова и Юрия Каминского.

Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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