Россия может не получить ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду в случае негативного решения CAS

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия может не получить право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года в случае негативного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России (ФРР) Алексей Курашов.

Красноярск является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. Прием заявок завершился 1 мая. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) должен был рассмотреть ситуацию с российской заявкой на конгрессе в мае, однако заседание было перенесено на октябрь в связи с пандемией коронавируса.

"Это решение должно было приниматься на конгрессе FIS, - сказал Курашов. - Но в FIS приняли решение, что будут ждать вердикта CAS (по делу РУСАДА), и по результату иска будет приниматься решение. Я уже говорил FIS о том, что заявка была подана и что заявочный взнос полностью был оплачен до решения комитета по соответствию WADA, мы стали единственными кандидатами".

"Если взять максимальный срок и исходить из самого неблагоприятного прогноза, то срок дисквалификации от WADA может составить четыре года. По нашей объективной логике и юридическим аспектам, мы считаем, что даже при этом сроке сможем провести чемпионат мира в 2025 году. Формально никто право проведения чемпионата мира нам еще не давал, мы просто подали заявку и стали единственным кандидатом", - добавил собеседник агентства.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.