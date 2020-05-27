"Лейпциг" в меньшинстве сыграл вничью с "Гертой" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 27 мая. "Лейпциг" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Гертой" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Лукас Клостерман (24-я минута) и Патрик Шик (68), у гостей отличились Марко Груич (9) и Кшиштоф Пёнтек (82, с пенальти). На 63-й минуте матча защитник "Лейпцига" Марсель Хальстенберг получил вторую желтую карточку и был удален.
До этого матча "Лейпциг" в семи последних играх с "Гертой" побеждал шесть раз. Это чаще, чем против любой другой команды.
В турнирной таблице немецкого первенства "Лейпциг" идет на третьем месте, набрав в 28 матчах 55 очков, "Герта" поднялась на десятую строчку, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Лейпциг" на выезде сыграет с "Кёльном" 1 июня, "Герта" 30 мая примет "Аугсбург".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|28
|20
|4
|4
|81-28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|17
|6
|5
|74-34
|57
|3
|Лейпциг
|28
|15
|10
|3
|70:29
|55
|4
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|5
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|27
|9
|10
|8
|33-43
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Герта
|28
|9
|8
|11
|41:50
|35
|11
|Кельн
|27
|10
|4
|13
|43-49
|34
|12
|Аугсбург
|27
|8
|6
|13
|40-54
|30
|13
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|14
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|15
|Майнц
|27
|8
|3
|16
|36-60
|27
|16
|Фортуна
|27
|5
|9
|13
|29-52
|24
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18