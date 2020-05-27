{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

"Лейпциг" в меньшинстве сыграл вничью с "Гертой" в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2
Описание
© EPA-EFE/ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL

ТАСС, 27 мая. "Лейпциг" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Гертой" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Лукас Клостерман (24-я минута) и Патрик Шик (68), у гостей отличились Марко Груич (9) и Кшиштоф Пёнтек (82, с пенальти). На 63-й минуте матча защитник "Лейпцига" Марсель Хальстенберг получил вторую желтую карточку и был удален.

До этого матча "Лейпциг" в семи последних играх с "Гертой" побеждал шесть раз. Это чаще, чем против любой другой команды.

В турнирной таблице немецкого первенства "Лейпциг" идет на третьем месте, набрав в 28 матчах 55 очков, "Герта" поднялась на десятую строчку, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Лейпциг" на выезде сыграет с "Кёльном" 1 июня, "Герта" 30 мая примет "Аугсбург".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария28204481-2864
2Боруссия Д28176574-3457
3Лейпциг281510370:2955
4Байер27165652-3253
5Боруссия М27164753-3452
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0427910833-4337
9Хоффенхайм271061136-4736
10Герта28981141:5035
11Кельн271041343-4934
12Аугсбург27861340-5430
13Унион27931532-4730
14Айнтрахт Ф26841441-4928
15Майнц27831636-6027
16Фортуна27591329-5224
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518
Футбол в России
ФК "Динамо" продлил контракт с генеральным директором Юрием Белкиным
Новое соглашение рассчитано на один год
Читать полностью