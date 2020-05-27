"Лейпциг" в меньшинстве сыграл вничью с "Гертой" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 27 мая. "Лейпциг" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Гертой" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Лукас Клостерман (24-я минута) и Патрик Шик (68), у гостей отличились Марко Груич (9) и Кшиштоф Пёнтек (82, с пенальти). На 63-й минуте матча защитник "Лейпцига" Марсель Хальстенберг получил вторую желтую карточку и был удален.

До этого матча "Лейпциг" в семи последних играх с "Гертой" побеждал шесть раз. Это чаще, чем против любой другой команды.

В турнирной таблице немецкого первенства "Лейпциг" идет на третьем месте, набрав в 28 матчах 55 очков, "Герта" поднялась на десятую строчку, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Лейпциг" на выезде сыграет с "Кёльном" 1 июня, "Герта" 30 мая примет "Аугсбург".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.