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ММА

Российский боец Ян проведет бой с Альдо за титул чемпиона UFC

Место и дата поединка пока не определены
Петр Ян AP Photo/John Locher
Описание
Петр Ян
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 28 мая. Россиянин Петр Ян проведет поединок с бразильцем Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом телеканалу ESPN заявил президент UFC Дэйна Уайт.

"Сехудо закончил карьеру, сейчас мы говорим о бое Яна против Альдо за титул. Место и дата поединка пока не определены", - сказал Уайт.

Ранее Ян заявил, что может провести бой в июле. Титул стал вакантным после того, как олимпийский чемпион Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.

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