Российский боец Ян проведет бой с Альдо за титул чемпиона UFC

ТАСС, 28 мая. Россиянин Петр Ян проведет поединок с бразильцем Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом телеканалу ESPN заявил президент UFC Дэйна Уайт.

"Сехудо закончил карьеру, сейчас мы говорим о бое Яна против Альдо за титул. Место и дата поединка пока не определены", - сказал Уайт.

Ранее Ян заявил, что может провести бой в июле. Титул стал вакантным после того, как олимпийский чемпион Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.