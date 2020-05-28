Абдрахманов: российский боец Ян сможет вылететь из Таиланда на поединок против Альдо

ТАСС, 28 мая. Россиянин Петр Ян будет иметь возможность вылететь из Таиланда на поединок против бразильца Жозе Альдо за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ян проводит тренировочный сбор в Таиланде. "С вылетом из страны проблем не будет", - сказал Абдрахманов.

Ранее менеджер бойца сообщил ТАСС, что бой может пройти в июле. Поединок должен состояться на "Бойцовском острове".

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.