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Абдрахманов: российский боец Ян сможет вылететь из Таиланда на поединок против Альдо

Спортсмен проводит в Таиланде тренировочный сбор

ТАСС, 28 мая. Россиянин Петр Ян будет иметь возможность вылететь из Таиланда на поединок против бразильца Жозе Альдо за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ян проводит тренировочный сбор в Таиланде. "С вылетом из страны проблем не будет", - сказал Абдрахманов.

Ранее менеджер бойца сообщил ТАСС, что бой может пройти в июле. Поединок должен состояться на "Бойцовском острове".

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.

ММА
Абдрахманов: россиянин Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC
Поединок против бразильца Альдо должен состояться в июле на "Бойцовском острове"
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