Нифонтова: "Шелковый путь" в следующем году сможет привлечь гонщиков интересным маршрутом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Отмена "Шелкового пути" в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса не скажется на популярности ралли-рейда среди гонщиков, в следующем году организаторы смогут привлечь участников интересным маршрутом. Такое мнение ТАСС высказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.

"Могу сказать с точки зрения гонщика, что будет интересный маршрут, и гонщики на "Шелковый путь" приедут. Когда была гонка из Москвы в Китай, из Иркутска в Китай, все ехали и говорили: "Мы так хотим побывать на Байкале, хотим посмотреть на Монголию". Ехали именно за этим, все клюют на интересный маршрут. Весь секрет популярности гонки в качестве организации и маршруте", - отметила Нифонтова.

"Что касается меня, то всегда хочется поехать на большие и знаковые гонки, и "Шелковый путь", безусловно, является одной из таких гонок. Конечно, очень хочу и собираюсь участвовать в следующем году, но будет видно ближе к делу. У нас все очень зависит от финансов", - добавила Нифонтова.

В четверг организаторы "Шелкового пути" объявили об отмене гонки в 2020 году. Десятый по счету ралли-рейд должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии коронавируса маршрут изменили. Планировалось, что ралли-рейд пройдет только по территории России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля. Юбилейная гонка также являлась этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. В 2014 и 2015 году соревнования не проводились, с 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. В прошлом году ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР.

Нифонтова является чемпионкой мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации (FIM) в 2015 году и вице-чемпионкой ралли-рейда "Дакар" - 2017 в женском зачете. В январе 2019 года она стала первой гонщицей, прошедшей "Дакар" без технической поддержки. В июле 2019 года Нифонтова снялась с ралли "Шелковый путь" из-за травмы, полученной в результате аварии на четвертом этапе.