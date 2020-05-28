Каргинов: команда "Камаз-мастер" до последнего надеялась на проведение "Шелкового пути"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пилоты команды "Камаз-мастер" до последнего надеялись на то, что ралли-рейд "Шелковый путь" сможет пройти в 2020 году хотя бы по сокращенному маршруту. Об этом ТАСС рассказал двукратный победитель ралли-марафона "Дакар", гонщик российской команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов.

В четверг организаторы объявили об отмене гонки в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса. Десятый по счету "Шелковый путь" должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии коронавируса маршрут был изменен. Планировалось, что ралли-рейд пройдет только по территории России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля.

"Отмена "Шелкового пути" - это тяжелое, но правильное решение в данной ситуации. До последнего надеялись, что все-таки гонка состоится, хотя бы ее российская часть, но в этой ситуации полная отмена была верной. В стране и во всем мире все еще сохраняется непростое положение, люди до сих пор заражаются. Все-таки самое важное в жизни - это здоровье, безопасность", - сказал Каргинов.

"Думаю, что на следующий год "Шелковый путь" состоится и будет еще лучше, еще качественнее. Поэтому сейчас мы положительно принимаем это решение организаторов и поддерживаем его, хотя всем нам непросто, - добавил Каргинов. - Могу привести свой пример: пропустив из-за травмы позвоночника год, я стал по-другому смотреть на многие вещи. Мы используем этот год правильно, подготовимся к гонке еще лучше, еще качественнее проведем следующий "Шелковый путь".

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. В 2014 и 2015 году соревнования не проводились, с 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. В прошлом году ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР. Юбилейная гонка в 2020 году также являлась этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).

Экипаж Каргинова стал вторым на "Шелковом пути" в 2019 году, уступив экипажу под руководством Антона Шибалова. В 2018 году экипаж Каргинова победил в этом ралли-рейде.