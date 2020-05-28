Гершкович рассчитывает на проведение части матчей РПЛ со зрителями в этом сезоне

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня без зрителей. В среду президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что премьер-лига готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями, отметив, что возвращение болельщиков на трибуны возможно только в случае соблюдения всех санитарных норм.

"Если бы разрешили проводить матчи со зрителями, это был бы большой шаг вперед с точки зрения футбола, - сказал Гершкович. - Сейчас начнут чемпионат, дай бог, все будет в порядке, а следующим шагом, если все хорошо пойдет, было бы желательно пустить какое-то количество зрителей, футбол сразу оживет. Даже когда смотришь немецкий футбол (чемпионат Германии возобновился 16 мая, матчи проходят при пустых трибунах - прим. ТАСС), чего-то не достает".

"Если будет возможность, я двумя руками за. Но нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью людей. Сейчас надо начать, а потом, если все пойдет нормально, рассмотреть вопрос и, может, разрешить матчи со зрителями", - продолжил собеседник агентства.

На вопрос о том, реально ли проведение матчей со зрителями в сезоне-2019/20, Гершкович сказал: "Будем надеяться на то, что так произойдет. Это был бы хороший подарок для болельщиков, все соскучились по футболу. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация".