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Футбол в России

Гершкович рассчитывает на проведение части матчей РПЛ со зрителями в этом сезоне

Ранее исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня без зрителей
Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), бывший тренер сборной России, руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович надеется, что некоторые матчи оставшейся части сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут со зрителями. Такое мнение Гершкович высказал ТАСС.

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Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня без зрителей. В среду президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что премьер-лига готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями, отметив, что возвращение болельщиков на трибуны возможно только в случае соблюдения всех санитарных норм.

"Если бы разрешили проводить матчи со зрителями, это был бы большой шаг вперед с точки зрения футбола, - сказал Гершкович. - Сейчас начнут чемпионат, дай бог, все будет в порядке, а следующим шагом, если все хорошо пойдет, было бы желательно пустить какое-то количество зрителей, футбол сразу оживет. Даже когда смотришь немецкий футбол (чемпионат Германии возобновился 16 мая, матчи проходят при пустых трибунах - прим. ТАСС), чего-то не достает".

"Если будет возможность, я двумя руками за. Но нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью людей. Сейчас надо начать, а потом, если все пойдет нормально, рассмотреть вопрос и, может, разрешить матчи со зрителями", - продолжил собеседник агентства.

На вопрос о том, реально ли проведение матчей со зрителями в сезоне-2019/20, Гершкович сказал: "Будем надеяться на то, что так произойдет. Это был бы хороший подарок для болельщиков, все соскучились по футболу. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация".

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