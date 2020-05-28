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Футбол в России

Тесты на коронавирус футболистов "Сочи" дали отрицательный результат

Также была проведена полная дезинфекция помещений на тренировочной базе клуба

ТАСС, 28 мая. Игроки футбольного клуба "Сочи" прошли тесты на коронавирус, они показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Сочи" провел полную дезинфекцию помещений на тренировочной базе клуба. Все футболисты (в том числе легионеры) и сотрудники клуба сдали тесты ПЦР на наличие коронавирусной инфекции в организме. Тесты показали отрицательные результаты, все - здоровы", - говорится в сообщении.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Сочи" занимает 12-е место в таблице, набрав 24 очка.

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