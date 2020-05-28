Тесты на коронавирус футболистов "Сочи" дали отрицательный результат

ТАСС, 28 мая. Игроки футбольного клуба "Сочи" прошли тесты на коронавирус, они показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Сочи" провел полную дезинфекцию помещений на тренировочной базе клуба. Все футболисты (в том числе легионеры) и сотрудники клуба сдали тесты ПЦР на наличие коронавирусной инфекции в организме. Тесты показали отрицательные результаты, все - здоровы", - говорится в сообщении.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Сочи" занимает 12-е место в таблице, набрав 24 очка.