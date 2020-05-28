ОКР провел первый онлайн-урок "Олимпийского патруля"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) провел в четверг первый онлайн-урок всероссийского образовательного проекта "Олимпийский патруль" на платформе Zoom. В прямом эфире его посмотрели более 450 человек.

Об истории олимпийского движения и своем пути в спорте, уважении к соперникам и болельщикам, дружбе и соперничестве участникам урока рассказали олимпийские чемпионы гимнастка Алия Мустафина, пятиборец Александр Лесун, а также призеры Игр дзюдоист Александр Михайлин, пловец Евгений Коротышкин и стрелок Кирилл Григорян.

Мустафина рассказала о требовательности спортсмена к себе и о том, как она пришла в гимнастику. Михайлин - о том, насколько важна для спортсмена поддержка зрителей и их оценка, Григорян - о дружбе спортсменов и объединяющей силе спорта, Коротышкин - о честности спорта в целом и плавании в частности. Зрители и участники "Олимпийского патруля" также смогли задать чемпионам вопросы. Например, о том, как побороть волнение перед стартом, как попасть в сборную России и о самых запоминающихся соревнованиях в карьере.

Затем профессиональный инструктор Виталий Вознюк провел для участников специальную зарядку, составленную с расчетом на комфортное выполнение всех упражнений в домашних условиях.

Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России, в сентябре 2014 года "Олимпийский патруль" начал работу в школах России и к маю 2015 года охватил 60 общеобразовательных школ 24 регионов России и более 45 000 новых участников. В период с 2014 по 2019 год в проекте приняло участие уже более 175 000 человек и около 200 знаменитых спортсменов - олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира.