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Мировой футбол

"Реал" стал самым дорогим европейским футбольным клубом в 2020 году в рейтинге KPMG

Мадридская команда удерживает лидерскую строчку второй год подряд
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© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 29 мая. Мадридский "Реал" сохранил лидерство в списке самых дорогих европейских футбольных клубов в 2020 году. Ежегодный рейтинг составлен международной аудиторской компанией KPMG.

В списке представлено 32 команды, критерием оценки является стоимость активов клуба. Второй год подряд первую строчку удерживает "Реал", стоимость которого оценивается в €3,478 млрд. На второй позиции находится английский "Манчестер Юнайтед" (€3,342 млрд), тройку замыкает испанская "Барселона" (€3,193 млрд).

В десятку также вошли "Бавария" (Германия), "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Арсенал" (Англия). Российские команды в рейтинг не попали.

Рейтинг опубликован в пятый раз. В 2016 году "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поделили первую строчку, после этого на два года лидерство захватил английский клуб.

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Мировой футбол
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