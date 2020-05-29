Поздняков: CAS обязал ОКР строго согласовывать информацию о слушаниях

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Информация о слушаниях по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть строго согласована Олимпийским комитетом России (ОКР) с секретариатом Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

WADA уверено, что CAS примет решение по иску к РУСАДА до начала Олимпиады в Токио

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился. Позднее стало известно, что слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

"Мы специально сделали официальный запрос в CAS за разъяснением по поводу того, имеют ли право участники процесса давать какую-то информацию по его статусу, срокам, формату и так далее. Получили ответ - строго по согласованию. Так что за комментариями вам правильнее обращаться напрямую в секретариат CAS. Мне видится, что это первый и уникальный способ таким образом локализовать информацию о подобного рода мероприятии", - сказал Поздняков.