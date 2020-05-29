"Ахмат" продлил контракт с футболистом Глушаковым до конца сезона

ТАСС, 29 мая. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" продлил контракт с полузащитником Денисом Глушаковым до окончания сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также до конца сезона продлили соглашения вратарь Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев и полузащитник Олег Иванов.

Глушакову 33 года, он перешел в "Ахмат" прошлым летом, расторгнув контракт с московским "Спартаком". Всего за клуб он провел 20 матчей, в которых забил четыре мяча. В составе "Спартака" игрок стал в 2017 году чемпионом России и обладателем суперкубка страны. За национальную сборную России провел 57 матчей и отметился пятью голами.

Чемпионат России по футболу будет возобновлен 21 июня. Турнир был приостановлен в марте из-за коронавируса после 22 туров из 30. "Ахмат" с 20 очками идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы.