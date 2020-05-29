СМИ: "Ливерпуль" в ближайшие дни подпишет контракт с Вернером

ТАСС, 29 мая. Немецкий нападающий Тимо Вернер в ближайшие дни заключит соглашение с английским "Ливерпулем". Об этом в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, 24-летний игрок немецкого "Лейпцига" хочет перейти в Английскую премьер-лигу ради нового опыта. "Ливерпуль" является для него приоритетным вариантом, игрок провел переговоры с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

В текущем сезоне Вернер идет вторым в списке бомбардиров чемпионата Германии, забив в 28 матчах 24 гола, а также записав на свой счет семь голевых передач. Он представляет немецкий клуб с 2016 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €64 млн.

"Ливерпуль" после 29 из 38 туров лидирует в таблице чемпионата Англии. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет 25 очков. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня.