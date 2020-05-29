Юниорский чемпионат мира по скалолазанию в Воронеже перенесли на 2021 год

ТАСС, 29 мая. Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) приняла решение из-за пандемии коронавируса перенести чемпионат мира среди юниоров (не старше 19 лет) на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

Турнир должен был пройти в Воронеже с 23 по 31 августа. Новые даты пока не определены.

Глава IFSC Марко Сколарис отметил готовность ФСР провести соревнование в 2021 году. "Во время самого сложного кризиса современности мы точно знаем, где пройдут ближайшие два главных молодежных турнира планеты, это дает большую надежду на будущее. В прошлом году на первенстве мира в итальянском Арко мы зафиксировали один из самых высоких показателей по числу участников соревнований и ожидаем, что в 2021 году в Воронеже это число снова вырастет. Это большой вызов для организаторов турнира, и я хочу публично поблагодарить Федерацию скалолазания России за то, что она приняла этот вызов", - заявил Сколарис.

В 2022 году первенство примут США.

Юниорский чемпионат мира проходит ежегодно. Россия примет соревнование в четвертый раз, до этого трижды турнир принимала Москва (1996, 1999, 2018). Скалолазание будет впервые представлено на Олимпийских играх в 2021 году.