Гейджи планирует поочередно победить Нурмагомедова, Макгрегора и Порье

ТАСС, 30 мая. Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи намерен победить россиянина Хабиба Нурмагомедова, ирландца Конора Макгрегора и соотечественника Дастина Порье, после чего он завершит профессиональную карьеру. Об этом спортсмен рассказал в интервью комментатору Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Рогану.

В ночь на 10 мая Гейджи победил американца Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). После этого спортсмен получил титул временного чемпиона организации в легком весе и право побороться с Нурмагомедовым за обладание поясом на постоянной основе. По словам главы UFC Дэйны Уайта, поединок должен пройти осенью текущего года. Ранее также Макгрегор через социальные сети вызвал американца на бой.

"Если бы у меня было желание, то я бы встретился с Конором [Макгрегором] в любое время, хоть сейчас. Однако существует возможность войти в историю смешанных единоборств. Я побил Тони [Фергюсона], осталось победить Хабиба [Нурмагомедова] и Конора, это будет легендарное событие. После этого нужно разобраться с Порье, а потом убраться из UFC", - сказал Гейджи.

Боец за время своей карьеры провел 24 поединка, проиграв дважды. Одно из поражений он потерпел от Порье. "Прямо сейчас в моем списке есть два имени - Хабиб и Порье, поединки с ними принесут большие деньги, которых будет достаточно. Бой против Конора тоже выгодный, но за победы с первыми двумя я заработаю гораздо больше", - добавил спортсмен.