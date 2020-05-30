Партнер Федора Емельяненко по команде рассказал о физическом состоянии бойца

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко показывает хорошую скорость и силу удара во время сборов. Об этом рассказал ТАСС его партнер по команде боец Вадим Немков.

"В начале сборов он посвежее, - отметил Немков. - В спаррингах он очень взрывной, сериями бьет. Единственное - к концу сборов вылезают травмы, ему не так комфортно. Удар у него очень сильный, и скорость такая, что редко у кого такая есть".

Емельяненко в настоящий момент является бойцом Bellator, Немков входит в команду Fedor team. На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.