Футболист Ташаев вернулся в "Спартак" после аренды в "Рубине"

ТАСС, 31 мая. Полузащитник Александр Ташаев покинул футбольный клуб "Рубин" в связи с истечением срока аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

25-летний Ташаев вернулся в "Спартак", которому принадлежат права на футболиста. Он был арендован "Рубином" в сентябре прошлого года и провел за команду восемь матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ташаев также выступал за московское "Динамо", воспитанником которого является. В 2017 году он стал победителем Футбольной национальной лиги. Ташаев вызывался в сборную России, но на данный момент не дебютировал в составе главной команды страны.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.