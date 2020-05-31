Вячеслав Малафеев покинул "Зенит" после 25 лет в клубе

ТАСС, 31 мая. Вячеслав Малафеев объявил об уходе с поста заместителя спортивного директора санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Пришло время идти дальше, мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе: в 1995 году заключил первый контракт, с 1999-го - играю в основном составе, а последние три года работаю спортивным менеджером, - написал Малафеев. - Прошлое остается прошлым, будущее неизбежно наступит, в настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды. Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам "Зенита" за понимание и поддержку, пора получать новые знания и опыт".

Малафеев является воспитанником "Зенита" и играл на позиции вратаря. Он выступал за "Зенит" с 1997 по 2016 год, провел в его составе 442 матча. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Малафеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.