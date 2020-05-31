Второе тестирование на коронавирус не выявило положительных результатов в ФК "Урал"

ТАС,С 31 мая. Тесты футболистов, тренеров и персонала екатеринбургского "Урала" дали отрицательный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тестирование стало вторым для "Урала", по итогам первого коронавирус был выявлен у нападающего Павла Погребняка. Сообщается, что Погребняк чувствует себя лучше и идет на поправку.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был прерван 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.